“Casusluk” operasyonundan MOSSAD’ın Hamas Masası çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlenen "Casusluk Operasyonu" ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişiler ve İsrail uyruklu aktivistlere yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına gizli faaliyetler yürüten 46 kişi tespit edilmiş, 34 şüpheli İstanbul merkezli sekiz ilde yapılan operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin sorguları İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
"EBU FADİ" İDDİASI…
Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik MOSSAD adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi eylemler yapmayı planladıkları tespit edilen ve dikkat çekmemek adına alışveriş poşetleri ile keşif yaptıkları saptanan şüphelilerin, MOSSAD'ın İsrail Tel Aviv'deki Hamas Masası'na bakılan özel birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği belirtildi.
Arap asıllı olan şüphelilerden bazılarının "Ebu Fadi" künyesiyle bilinen ve Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia edildi. Devşirdikleri sabotaj ekibindeki şüphelilerle sosyal medya üzerinden irtibat kuran MOSSAD yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştıkları da ortaya çıkmış, İstanbul'da 15 ilçe, Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve dijital materyal ele geçirilmişti.
Mossad ajanlarının ifadeleri alınmaya başlandı | Video