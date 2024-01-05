“Casusluk” operasyonundan MOSSAD’ın Hamas Masası çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlenen "Casusluk Operasyonu" ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişiler ve İsrail uyruklu aktivistlere yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına gizli faaliyetler yürüten 46 kişi tespit edilmiş, 34 şüpheli İstanbul merkezli sekiz ilde yapılan operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerin sorguları İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.