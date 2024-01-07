Milletin inancına saldırılar emperyalist bir dayatmadır

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İstanbul'daki "Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde açılan kelime- i tevhid bayrağı tartışmalarına yanıt verdi. Şanlı açıklamasında, "Hilafet bayrağı açıldığından bahisle milletimizin inanç ve değerlerine saldırılması, İslam düşmanlığı yapılması 28 Şubat sürecini hatırlatmaktadır. Milletimizin inancına dair hiçbir bilgisi olmayanlar, bu cümlenin yazılı olduğu her şeyi hilafet bayrağı zannetmektedirler. Milletimizin inancı ve değerleriyle mücadele etmek, başka milletlerin inanç ve değerlerini empoze ederek asimilasyon yapmaya çalışmak; emperyalist bir dayatmadır" dedi. Geçen hafta yaşanan olayda Ege A. adlı şahıs, 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşünde kelime-i tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulundu. Kelime-i tevhid bayrağını "hilafet sancağı" olarak gösteren bazı çevreler ise "Arap düşmanlığı" üzerinden İslam'ı hedef alarak provokasyona girişti.