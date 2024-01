Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıkladı: Laf değil proje üreten adaylarla karşınızdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 31 Mart 2024 seçimlerinde partilerini temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 il olmak üzere 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:AK Parti ülkemizde istişare kültürünün, en geniş şekilde uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin.Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerle ispat ettik. Tüm zorluklara, vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, hamdolsun belediyecilikte adeta bir destan yazdık. "94 ruhu" denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldi. Mahalli idarelerde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız ilhamla ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik.Ey İstanbul, İstanbul, çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyeleriyle de işte bu temizlik için yola çıktık. Gençler, şu anda karşımda bir slogan var. Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok... Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Merkezi yönetimde, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan, Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz.AK Parti'nin hizmet belediyeciliğindeki uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken, il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart'a kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin şehrin seninle değişsin diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur.Bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil, halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil, şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah, 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız, hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. Seçim startını vereceğimiz bu törenimizle birlikte artık adaylarımızla, teşkilatımızla, üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ilave edeceğimize inanıyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Yine yaklaşık 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımızla bu seçimle belirlenecek.Türkiye, şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Daha kötüsü ise bu amaçla sahnelenen oyunlarla ülkemizin medeniyet mirasıyla milletimizin canından aziz bildiği mukaddes değerleri doğrudan hedef alıyor. Bu süreçte kullanılan kesimde içinde yaşadıkları toplumdan ve o toplumu ayakta tutan değerlerden habersiz bir güruhtur. Kelime-i Tehvid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret, ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Bu millet yüzyıllarca İlayi Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış, Allah Allah nidalarıyla cihanı titretmiş, askerine, Resulü Ekrem efendimize hürmeten Mehmetçik ismini vermiş, hamuru Müslümanlıkla yoğrulmuş, mayası İslam'la atılmış necip bir millettir. Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir.Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının baş rolünü kimseye bırakmadığı, toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları aynı kalıyor. Yine hayat tarzı, köken, mezhep, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara, en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne Cumhuriyetle ne de Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'le bir sorunu, sıkıntısı, derdi, problemi vardır. Şunu çok açık ve net ifade etmek istiyorum. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, hassasiyet emaresi asla değildir.Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin İstiklaline ve İstikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleriyle, milletimizle ve devletimizle meselesi olan marjinal kesimlerin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bunların hepsi de var oluşlarının gereğini yapıyorlar. Bizi üzen ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlığına kuyruk olmasıdır.İnşallah, 81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih'in emaneti olan güzel İstanbulumuzu muradına kavuşturacak büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz, İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz.CHPuzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahkir ve tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya, bundan başka hiçbir işe yaramıyor. Özgür Efendi'nin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, bu seçimlerle elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz. Bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Baksanıza, daha bismillah demeden anayasal düzene kast etmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor.Gazze'desüren İsrail katliamınada değinen Erdoğan, "İsrail güçlerinekarşı vatanlarını ve onurlarınısavunan tüm Filistinli yiğitlere buradanselamlarımızı iletiyoruz. Daha fazlakan dökerek, daha fazla can alarak, dahafazla çocuk öldürülerek abad olacaklarınızannedenler, er ya da geç ilahi adaletleyüzleşeceklerdir. Zalimlerden hukukönünde hesap sorulması için gereken hertürlü çabayı göstereceğiz" dedi.