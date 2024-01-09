Murat Kurum’dan geçmiş olsun ziyareti: Fatih Camii’nin imamı saldırıya uğramıştı...

Fatih Camii'nde dün akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Ö.S.'yi uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S. o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı.
Başkan Erdoğan'dan Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu | Video
MURAT KURUM: ÜZÜNTÜMÜZÜ PAYLAŞMAYA GELDİK
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan da telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Galip Usta, Başkan Erdoğan ile Murat Kurum'a teşekkür etti. Saldırıyı kınayan Murat Kurum, "Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın da sağlık durumunu yakından takip ediyor" dedi.
Murat Kurum'dan, bıçaklanan Fatih Camii imamına ziyaret | Video
BAKAN KOCA'DAN YARALILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaralıların son durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem'in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.