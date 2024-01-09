SON DAKİKA | Fatih Camii’nde provokatif saldırı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizi ortak değerlerde birleştirmeliyiz

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu hatırlamak isterim. Dünyada hem ekonomik, hem siyasi hem de kültürel olarak büyük çatışmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnanın ki şu an yaşadığımız dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarının hemen tamamına sahip bir dönemdir. Büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı, güç sahibi olanların ellerindeki tüm imkanları seferber ederek kendi menfaatlerini en yukarıya çıkarmak için cansiparane olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu coğraf dünyadaki tüm ülkelerin mücadele alanına dönüşmüştür.