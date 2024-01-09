SON DAKİKA | Fatih Camii’nde provokatif saldırı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizi ortak değerlerde birleştirmeliyiz

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi. Provokatif saldırının ardından saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının Kızılcahamam'da düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları:
Saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalandı. Ümit ediyoruz saldırgan münferit bir hadisenin faalidir. Eğer bu işin arkasında organize işlerin sahipleri varsa, iyi bilsinler ki bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar şuurludur.
İçinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu hatırlamak isterim. Dünyada hem ekonomik, hem siyasi hem de kültürel olarak büyük çatışmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnanın ki şu an yaşadığımız dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarının hemen tamamına sahip bir dönemdir. Büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı, güç sahibi olanların ellerindeki tüm imkanları seferber ederek kendi menfaatlerini en yukarıya çıkarmak için cansiparane olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu coğraf dünyadaki tüm ülkelerin mücadele alanına dönüşmüştür.
Son dönemdeki bu gelişmeler, bize çok daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini göstermektedir. İçeride birliği,, dirliği kardeşliği sağlamamız gerekiyor. Böyle bir mücadele birlik olmayan başka şansımız yoktur. Bunları yapamazsak, bu coğrafya adeta suyun üstündeki bir saman parçası gibi oradan oraya savruluruz. Bu durumda Diyanet camiasına önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu milletin mayası müslümanlık ile yoğrulmuştur. Bu milleti ortak değerlerde birleştirmeliyiz.Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları!