Başkan Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’nde konuşuyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenleniyor.

Programda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milli İstihbarat Teşkilatımızın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kale yerleşkemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. MİT'in 97. yıldönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatta emeği geçen tüm isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.