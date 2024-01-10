Video Haber Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video

10.01.2024 | 16:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayinin geldiği noktaya vurgu yapan Başkan Erdoğan, "İnsansız Hava Araçlarımızı en etkin kullanan kurumlarımızın başında MİT geliyor. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlar sayesinde teröristleri inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor, ağababalarını etkisiz hale getiriyor. İnlerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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