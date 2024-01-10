Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayinin geldiği noktaya vurgu yapan Başkan Erdoğan, "İnsansız Hava Araçlarımızı en etkin kullanan kurumlarımızın başında MİT geliyor. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlar sayesinde teröristleri inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor, ağababalarını etkisiz hale getiriyor. İnlerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:20
25:53
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video 10.01.2024 | 16:05
03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
00:43
00:39
12 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-3 operasyonu: 38 gözaltı | Video 10.01.2024 | 08:16
03:16
Togg'un yeni modeli T10F, Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 10.01.2024 | 06:01
00:26
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video 10.01.2024 | 00:26
01:06
Togg'un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video 09.01.2024 | 22:38
06:28
01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36
10:00
00:17
03:46
Mahmut Övür | Murat Kurum farkı 09.01.2024 | 14:54
04:15
Burhanettin Duran | Kampanyaların gündemi ne olur? 09.01.2024 | 14:51
03:14
Salih Tuna | Hilafet kartviziti 09.01.2024 | 14:49
03:14
TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video 09.01.2024 | 14:43
03:46
Okan Müderrisoğlu | Seçime giderken... Koç-FB-TÜSİAD 09.01.2024 | 14:34
10:40
02:22
Başkan Erdoğan'dan Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu | Video 09.01.2024 | 12:38
03:31
Murat Kurum'dan, bıçaklanan Fatih Camii imamına ziyaret | Video 09.01.2024 | 12:18