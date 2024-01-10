Bir gün önce Bursa’da kimyageri darp etti

FatihCamii'nde önceki gün akşam namazı öncesi imam odasında imam Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdemi'i bıçaklayan Ömer Salgın'la ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Salgın'ın bir gün önce Bursa'da 5 yıl önce boşandığı ilk eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kimyager S.N.'yi darp ettiği öğrenildi. İlk eşinden iki çocuğu olan saldırganla ilgili ifade veren baba Hüseyin Salgın, "Tacikistanlı ikinci eşinden birkaç hafta önce boşandı. Ondan sonra bunalıma girdi. Kendini din kitapları okumaya verdi" dedi. Salgın'ın Bursa'dan İstanbul'a geldiği otomobilinin bagajında dini kitaplar bulundu. 2018'e kadar ruhsatlı av tüfeği bulunan Salgın'ın kasten yaralamaktan da bir suç kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Cep telefonundaki son görüşmeleri ve tüm bağlantıları mercek altına alınan saldırgan tutuklandı.