Bizi tehdit edenlere cevabını verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanlığı'nın 97'nci kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, MİT'in gizli kahramanlarının nasıl büyük bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok iyi bildiğini vurgulayarak, "Kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan şunları söyledi:Türkiye; ekonomik, siyasi ve askeri olarak küresel güç rekabetinin tam merkezinde olan bir bölgede yer alıyor. İnsanlığın gündemini meşgul eden krizlerin kahir ekseriyeti ülkemizin yakın çevresinde vuku buluyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Belirsizliğin arttığı bu dönemde ülkemiz ekonomik, askeri, diplomatik ve istihbari alandaki başarılarıyla adından söz ettirmektedir. Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. 'Masada ve sahada güçlü Türkiye' iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla birlikte gerçeğe dönüşmektedir. Bakınız bunu sadece biz söylemiyoruz. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok muhatabımız da bu gerçeği dile getiriyor.Gerek ülkemizin attığı adımları takip edenler, gerekse 2002 öncesi ile bugünün Türkiye'sini karşılaştıranlar, aradaki farkı zaten gayet iyi görüyor. Karşımızdaki tablo şudur: Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi 'Başkaları ne der?' kaygısıyla hareket edilmiyor. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa, kimin ne dediğine bakmadan onu yapmanın peşindeyiz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını gerek diplomasi, gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz.Türkiye hamdolsun bu riskleri çok erken fark eden, savunma kapasitesine yatırım yapmaya çok erken başlayan ülkelerden biridir. Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA ve SİHA'ların sembolü olduğu savunma sanayii hamlelerimiz bugün tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii bugün ülkemizin katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi. 2023 yılında 5.5 milyar dolar savunma ihracatı yaparak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İnsansız savaş uçağımız Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda çarpan etkisi yapacak Kızılelma'nın testleri devam ediyor. Savunma sanayiimizin yerli ve milli ürün yelpazesi genişledikçe ordumuz ve emniyetimizle birlikte MİT Başkanlığımızın da imkân, kapasite ve kabiliyeti güçlenmektedir. Bunun müspet sonuçlarını özellikle terör örgütlerine karşı mücadelemizde çok net bir şekilde görebiliyoruz.Milli İstihbarat Teşkilatımız yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkânlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde ve mücadele bu şekilde veriliyor. Aralarında örgütün sözde başkanlık konseyi, yürütme konseyi, askeri kanat, istihbarat, dış ilişkiler ve maliye sorumlularının da olduğu çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıldı. Hemen her gün sınırlarımızdan 100'lerce kilometre ötede etkisiz hale getirilen bir caninin, bir alçağın haberini alıyoruz. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız.Farklı maskelerin arkasına saklanarak milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan 5'inci kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Bugüne kadar Suriye'den Irak'a ve Ukrayna'ya kadar çevremizde yaşanan çatışmaların kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. Gezi olaylarından 6-8 Ekim hadisesinde bekamızı hedef alan nice saldırıyı beraberce savuşturduk. Bundan sonra da mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreçte çağımızın nifak ve nefret yuvası haline dönüşen sosyal medya mecraları karşısında çok müteyakkız olmamız gerekiyor. Bölgemizde gerilimin tırmandığı bir dönemde bu mecraların ülkemize yönelik psikolojik harekâtların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız. Biz geçmişte bu tarz provokasyonların bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Benzer acıları milletimize tekrar yaşatmayız.Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun, birilerini rahatsız ettiğinin ve birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Son dönemde ülkemize yönelik ispiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır; 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız' vesaire gibi. Daha dur bakalım, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hâlâ tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkûmsunuz.Erdoğan, bölücü terör örgütüyle birlikte DEAŞ'a da çok ağır darbelerin indirildiğini bildirerek şunları söyledi: "DEAŞ'ın sözde lideri El Kureyşi, MİT tarafından Suriye'deki ininde etkisiz hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır; ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından DHKP-C'sine kadar milletimizi hedef falan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride, ister dışarıda olsunlar, isterlerse fizana kaçsınlar, devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum. İnşallah bunu da sizlerin desteği ve gayreti ile birlikte başaracağız."Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin açıldığını duyurarak, "Teşkilatımızın uluslararası itibarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten mutluluk duyuyorum. Akademimizin ülkemize istihbarat çalışmalarına, akademi dünyasına ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Kalın, MİT'in internet sitesinin 'Vatan İçin Her An Her Yerde' sloganıyla yenilendiğini kaydederek, "Teşkilatımızın dijital dünyaya açılan penceresi olan internet sitemiz üzerinden kurumumuz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz" dedi.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin uzay programı ile ilgili paylaşımda bulundu. Mesajında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı videoyu paylaşan Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar için uzay ortamında bazı deneyler yapacak.