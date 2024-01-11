İşçilerin umudu Cumhur İttifakı

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin büyükşehir başta olmak üzere CHP'li birçok belediye, 'İşçi kıyımı yapılmayacak' sözüne rağmen 2019 seçimlerinin ardından 30 binden fazla çalışanı haksız nedenlerle kapı önüne koydu. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise İstanbul'da kovulan tüm çalışanların işlerine iade edileceğini açıkladı. Bu sözler, yurt genelindeki mağdur işçileri umutlandırdı. SABAH'a konuşan çalışanlar, "Çok sevindik, çok mutlu olduk. Sadece İstanbul değil 85 milyon insanımız bunların iş yapmayan ve verdikleri sözleri dahi tutmayanlar olduğunu gördü. 31 Mart akşamı inşallah Murat Kurum başkanımızla herkes kazacak" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Üsküdar'da yaptığı açıklamada, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız ve onların yaptığı gibi haksız yere hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız" dedi. Kurum'un bu açıklaması yalnızca İBB'nin değil, Mersin, Adana, Ankara gibi birçok şehirde haksız yere işten atılanları umutlandırdı:İSPARK'ta yıllarca çalıştım. Tazminatım dahil hiçbir hakkımı vermediler. Taksi şoförlüğüne başladım, pandemi vurdu. Çalıştığım araç satıldı, tekrar işsiz kaldım. Eşim üzüntüden, sıkıntıdan kanser olmuş. Ben üzülmeyeyim diye bana da söylememiş. Murat başkanımızın açıklaması 3 çocuk babası olarak beni çok sevindirdi. İnşallah 31 Mart akşamı hak galip gelecek.İSPARK'a yıllarımı verdim. Kuruluş aşamasında değnekçilerle, meydanları işgal eden mafya tiplilerle mücadele ettim. Bedel ödedim. İSPARK'ı bir noktaya getirenlerden biri oldum. Ancak yeni yönetim hazıra konduğu için emeğin, mücadelenin ne demek olduğunu bilmeden beni işten attı. Çok zor süreçlerden geçtim. Sıkıntı, stres ve işsizlikten dolayı kansere yakalandım. Akciğerimin bir kısmını aldılar. Başkan adayımız Murat Kurum'un açıklaması beni çok heyecanlandırdı. Yeniden umutla doldum. Bunların da ne kadar tembel ve algıyla iş yaptığını sadece 16 milyonun değil 85 milyon insanımızın görmüş olmasından da ayrıca mutluyum.Hakedişlerimiz dahi verilmeden işten çıkarttılar ki pandemi süreciydi ve çıkış yasağı vardı. Ancak ne hakkı ne de hukuku tanımayanların artık halkla ve hakla yüzleşme vakti yaklaştı. Murat başkanımız bize umut oldu.Pandemi süreci içerisinde çok mağdur olmuştuk. Evimize maaş girmiyordu. Sayın Murat Kurum'un açıklamasını duyunca ailece çok sevindik. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az olur.İBB'den ikna odası ile manevi değerlerimize saygısızlık yapılarak işten atıldık. Toparlanmam 2 yılı buldu. Açtığım davaları kazandım. Bizi, 'Erdoğan'ın askeri' denilerek işten attılar ancak onların bilmedikleri, biz bu millete ölene kadar askeriz. Devlete hizmet eden kurumlarda çalışmak bizim için onurdur. Adayımız Murat Kurum'un açıklaması bizi gururlandırdı. İstanbul'da hakkın ve halkın yeniden yönetime gelmesi en büyük arzum.İBB yönetiminin, 'Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus ve şeref sözü' veriyoruz deyip seçimi kazandıktan sonra verdikleri sözleri ayaklar altına almasını ne ben, ne ailem, ne çevrem ne de İstanbullu unutmayacak. Binbir türlü mobbing ve hukuksuzlukla işten atılan binlerce işçiden biriyim. Başkanımızın açıklamasıyla çok mutlu olduk. Tekrardan işimize, ekmeğimize geri dönme yolu inşallah açılacak.Murat Kurum, büyüklüğünü ve devlet adamlığını gösterdi. Yine tüm mağdurlara derman olan açıklamasını yaptı.