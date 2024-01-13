Gaziantep şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.
Gaziantep Havalimanında Vali Davut Gül, babası Süleyman Gün, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, protokol mensupları tarafından karşılanan şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omzunda tören için Gaziantep Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakiboğlu Camii'ne getirildi.
Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Kemal Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.
5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Gün'ün ailenin ilk çocuğu olduğu ve bekâr olduğu öğrenildi.Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…