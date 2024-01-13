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Giriş Tarihi: 13.1.2024 17:01

Gaziantep şehidini uğurladı

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanında Vali Davut Gül, babası Süleyman Gün, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, protokol mensupları tarafından karşılanan şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omzunda tören için Gaziantep Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakiboğlu Camii'ne getirildi.

Şehidin cenazesi burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Kemal Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Gün'ün ailenin ilk çocuğu olduğu ve bekâr olduğu öğrenildi.

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Gaziantep şehidini uğurladı
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