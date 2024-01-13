Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Şırnak'a gitti
Giriş Tarihi: 13.1.2024 11:03 Son Güncelleme: 13.1.2024 11:08

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Şırnak'a gitti

Son dakika haberi: Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Şırnak’a gitti
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Şırnak'a gitti
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