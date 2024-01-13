Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Şırnak'ta
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırının ardından Şırnak’a gitti.
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