CHP’de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir

'HATAY HALKI HESAP SORMAYI BİLİR'

Hatay halkı, haklarını ve özgürlüğünü savunmayı, hesap sormayı bilir, laik ve demokrattır, devletine bağlıdır, ayrımcılığa, kibir ve dayatmalara müsaade etmez, şehre ve topluma zarar verenleri affetmez. Hal böyle iken CHP'nin parti yöneticilerinin aday belirleme konusunda verdikleri sözlerin, açıklanan adayda vücut bulmadığına üzülerek şahit olduk. Başarısızlığı tescil edilmiş ve halkın gözünde güvenini yitirmiş bir şahısla yola devam kararının doğru olmadığını, bu kararın seçimin peşinen kaybedildiği, Hatay'ın yaralarını derinleştirdiğini ve değişime olan inancı zayıflattığını, her şeyden önemlisi; bu durumun partiden kitlesel kopuşlara sebebiyet vereceğini ve bunun sonucunda Hatay ilimiz, insanlarımız ve partimiz adına telafisi imkansız sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğinin altını çizmek isteriz. Hatay Halkı'nın iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz.