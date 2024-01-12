CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

MİTİNG YAPTIĞINI İNKAR ETTİ



Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.



