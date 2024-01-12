Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
06:38
CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”
Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüme karşı çıkan, bunun için mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından Hatay'da yeniden başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, "Hatay'daki yıkımdan birinci derece sorumlu olan Lütfü Savaş, görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı" diyerek paylaşımlarda bulundu.