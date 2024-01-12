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Haberler Galeri CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”
Giriş Tarihi: 12.01.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 06:38

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüme karşı çıkan, bunun için mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından Hatay'da yeniden başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, "Hatay'daki yıkımdan birinci derece sorumlu olan Lütfü Savaş, görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı" diyerek paylaşımlarda bulundu.

MURAT KARAMAN
CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istendi.

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

Ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, proje karşıtı miting düzenledi.

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CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

Hatay'da başlatılmak istenen kentsel dönüşüme Lütfü Savaş'ın yanı sıra CHP'li isimler de engel olmuştu.

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

Lütfü Savaş Hatay'ın Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmiş, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da dönüşüme karşı çıkmıştı.

CHP’li Lütfü Savaş’ın adaylığına depremzedelerden tepki! “Hatay’daki yıkımdan birinci derecede sorumlu..”

MİTİNG YAPTIĞINI İNKAR ETTİ

Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.

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