Erdoğan başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda ilk Türk astronot Gezeravcı ile video konferansla görüştü. Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, "Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun" dedi. Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz" dedi.Büyük uzay yolculuğunun ilk anlarına şahitlik etmek isteyen vatandaşlar için Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim'de planetaryumlar kuruldu. İlk uzay yolculuğu siyasiler ve gençlerden oluşan davetli topluluğu ile birlikte izlenecek. Vatandaşlar saat 23.00'ten itibaren bu noktalarda büyük heyecana ortak olacak. Tüm bilim merkezleri de uzayla ilgili genel bilgiler ve canlı bağlantılarla ziyaretçilere açık tutulacak.Astronot Gezeravcı'nın Silifke'nin bir köyünde başlayıp uzaya uzanan hayat öyküsü de kısa filmle anlatılacak. Köyde iken büyükannesine gökyüzündeki uçakları gösterip "Bir gün bu uçakları kullanacağım" diyen Gezeravcı, zamanla uzayı nasıl hedeflediğini de izleyenlere açıklayacak. Sadece gökyüzünün sınırlarını düşünen, "Uzay başkalarının işi" diye bakan Gezeravcı'nın, bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı ilan etmesiyle değişen hayatı ve genişleyen ufku da meraklılarla paylaşılacak.