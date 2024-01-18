Yörük çocuğu uzaya gidiyor

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ertelenmesi sonrası Mersin'in Silifke ilçesindeki heyecan da 1 gün uzadı. Türkiye'nin ilk astronotu olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı'nın memleketi Silifke, günlerdir hemşerilerinin uzay yolculuğu için geri sayımdaydı. Tarihi anlara saatler kala, Gezeravcı'nın da içinde yer alacağı Dragon uzay aracının fırlatılışının ertelendiği açıklandı. İlçe meydanında kurulan sinevizyondan hemşerilerini izlemeye hazırlanan vatandaşlar ise haberi aldıktan sonra heyecanlı bekleyişlerine devam ederek yeniden evlerini döndü. Öte yandan Gezeravcı için hazırlanan özel pasta da yeniden buzdolabına kaldırıldı. Üzerinde Alper Gezeravcı'nın fotoğrafı olan ve "Astronotumuza başarılar dileriz" yazan pasta, bu gece tarihi anlarda kesilmek üzere tekrar ilçe meydanına getirilecek.