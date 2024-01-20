Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıtmezarını ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Türkeş'in kabrine karanfiller bırakıp ibrikle su döken Altınok, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Seçim çalışmalarının henüz başında olduklarını ifade eden Altınok, "Biz saha adamıyız, sokak adamıyız. Projelerimizi anlatacağımız bir tanıtım yapacağız. Ankara'mıza birçok eserler ve projeler kazandıracağız. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız. Ankara'mızı ikinci yüzyılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara'nın altın çağı başlayacak. Birçok alanda dolu dolu projelerimiz var, her alanda zenginleştireceğiz. Her kesimin mutlu olduğu, her kesimin ihtiyacı olduğu birçok projeyi Ankaralılar vekâleti verirse inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi. Altınok, "Hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle uğraşmayacağız. İşten atmayacağız. Aksine geldiğimizde maaşlara zam yapacağız" ifadelerini kullandı.