İETT 5 yılda çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT son 5 yılda çöktü. İETT'de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan duruma getirilen İETT'deki vahim durum belgelere işlendi. CHP'li yönetimle birlikte toplu ulaşım sisteminin atar damarı konumundaki İETT'de 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüs İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya çıkartıldı. Son 4 yılda ise yaklaşık 700 bin arıza kaydı yapılarak 153 yıllık kurum tarihe geçti.Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelen İETT'de ayrıca 2013 yılında İstanbulluların hizmetine sunulan, toplu ulaşım araçların hareket saatleri, bulunduğu durağı anlık gösteren uygulama MOBİETT yeni yönetim tarafından bakımsızlık ve güncelleme yapılmadığı için kullanılamaz hale getirildi. İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini kapsayan yaklaşık 3 milyar TL'lik 14 ihale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi. Bu şirket, İETT'den yaklaşık 5 milyar TL'lik ihale aldı.İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde yaşanan sorunlar vatandaşı isyan etme noktasına getirirken CHP'li yönetim ise problemleri çözmek yerine üstünü örtmek için çalışma yaptı. Ulaşıma son 4.5 yılda yüzde 580 oranında zam yaptı.2019'da 2 TL 60 kuruştan aldığı tam bilet ücretini yönetim seçim döneminde sembolik ücretlere indirme vaadine rağmen tam bilet fiyatını 17,70 TL'ye yükseltti. İETT'de ayrıca yönetimsizlik nedeniyle 4,5 yılda 5 genel müdür değiştirdi. Otobüslerini işletemez hale gelen 3 bin özel halk otobüsü işletmecisinin her birinin İBB'den yaklaşık 600 bin liraya yakın alacağı bulunduğu öğrenildi.