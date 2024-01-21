Türkiye uzaya kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom- 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi. Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolculuğu toplumun her kesimi tarafından büyük bir merakla izlendi. Türk, İspanyol- Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı. Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.Expedition 70 ekibinden ilk olarak söz alan astronot Andreas Mogensen, "Önümüzdeki iki hafta boyunca uzay istasyonunda yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Ax-3 misyonunun lideri Michael Lopez-Alegria ise UUİ'de temsil edilen pek çok milletten insan olmasına ilişkin "Bu durum UUİ'yi yalnızca diğer uluslara değil, aynı zamanda bireylere ve araştırmacılara da açmak için yapmaya çalıştığımız şeyin gerçekten sembolik bir göstergesi" dedi. Misyonun üyelerinden Marcus Wandt da "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok farklı kültürden ve yerden gelen insanlarla uzayda tanışmak. Bu bana gelecek hakkında güçlü hisler veren harika bir şey" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak" açıklamasında bulundu.İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom- 3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılama töreni düzenlendi. Karşılama töreninde ekibe, Uluslararası Astronot Sembolizm Rozeti takdim edildi.Dragon uzay aracındaki mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya seslendi. Alper Gezeravcı, "Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkânları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" dedi.Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek. Ekip için uzayda kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği bulunuyor. Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek. Menüde Türk mutfağının en lezzetli yiyecekleri de yer aldı. Yemek seçenekleri arasında et haşlaması, pilav ve buğulama da yer alıyor.Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme anı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan "dome çadır" adı verilen planetaryumda vatandaşlar tarafından coşkuyla takip edildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu misyon, Türk gençliğine ve çocuklarına ilham kaynağı olacak" diye konuştu.