‘Devletin şefkatli yüzüydü’

Diyarbakır'da 23 yıl önce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Atila Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldukları yerde anıldı. Okkan ve korumalarına yönelik suikastın yapıldığı Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Anıtı önündeki törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da katıldı. Emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafları ve Türk bayrağı asıldı. Törende Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Sakarya'nın has evladı, Diyarbakır'ın Gaffar Baba'sı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza devletimizin kucaklayıcı, aynı zamanda güçlü ve şefkatli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir" dedi.Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da anma töreni düzenlendi. Törene mülki amirlerin yanı sıra şehit Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, ailesi, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "Vatan aşkıyla görevini icra eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini savunan, yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren, devletin yetiştirdiği güçlü bir devlet karakteriydi" dedi. Okkan'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi, mezarına karanfil bırakıldı.