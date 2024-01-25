Mehmetçik, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında çekilen fotoğrafları karakalem metoduyla resmetti. Milli Savunma Bakanlığı'nın 22 Ocak'ta Ankara'da açtığı "Mehmetçiğin Kaleminden Karakalem Sergisi" 28 Ocak'a kadar açık kalacak.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgedeki sivil halka gösterdiği şefkat ve hürmetin simgesi olan resimlerin her biri ayrı bir hikâyeyi anlatıyor. Karakalemlerin kimi Mehmetçiğin düşmana karşı hiddetini, kimi de bir çocuğun başını okşarken merhametini anlatıyor. Bölgedeki çocukların sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak koruyucu melekleri olan Mehmetçikler, karakalemlerin altına anlamlı sözler yazdı.Çizim yapılan karakalemlerin üzerinde "Zalimlere korku, mazlumlara güven veren Mehmetçik", "Ana eli öper gibi", "Türk ordusunun şefkat elidir, yiğit Mehmetçikler", "Sevgimizi de ekmeğimizi de paylaşırız", "Silah arkadaşlığı, kaderini de yemeğini de paylaşmaktır!", "Bayrağımızın olduğu yerde ne korku ne keder" ve "Namlumuz düşmana dönükken gönlümüz masumların yanındadır" gibi mesajlar verildi.