Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!

"DUR DURAK DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhur ittifakının her kesimden oy alabileceğini de kaydeden Altınok, " Enver Başkan AK Parti'nin de adayıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayıdır. Cumhur İttifakı'nda adayıdır. Öyle olunca sahip çıkacağız birbirimize. Bize, birbirimize ve kendimize sahip çıkacağız. Etimesgut'umuza sahip çıkacağız. Öyle olunca Etimesgut şu an 616 bin nüfusuyla Ankara'mızın tercih edile yaşanılabilir bir ilçesi haline gelmiştir. Mevlana'nın dediği gibi, bunu özellikle söylüyorum. Ne diyor? ' Cancağızım dün dünde kaldığı, bugün yeni şeyler söylemek gerek.' Tam birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yani gece demeden, gündüz demeden, dur durak demeden çalışmalıyız. Küsenlerimiz varsa, darılanlarımız varsa, kırdıklarımız varsa oluyor bazen. Yahu diyor işte ben elimi uzattım o beni görmedi. Halbuki görmüyorsun. Oluyor. Yani bizim işimiz nefislerimizi ayak altına almak işidir. Şeyh Edebali gibi Osman Gazi gibi. Dolayısıyla herkesi kucaklamalıyız. Bir de başarılı belediye başkanımız var. Belediye başkanları gönüllere girerse her partiden de oy alır onu söyleyeyim. Biz Keçiören'de bunu yaptık." İfadelerini kullandı.