Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sokak sokak, cadde cadde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana çalışmalarına adeta soluksuz devam eden Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği programlar kapsamında AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığını, MHP Etimesgut İlçe Başkanlığını ve Ülkü Ocakları Etimesgut İlçe Başkanlığını ve ziyaret etti.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği programlar sırasında Altınok'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Julide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Ahmet Fethan Baykoç, ve Asuman Erdoğan ile Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel eşlik etti.
"PROJESİ OLMAYAN ADAM YÖNETMEMELİ"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "çılgın projem yok sözlerini eleştiren Altınok, "Benim büyük projem yok diyor. Efendim ben yardım yaptım diyor. Bizim bir çok sosyal projemiz var. Her alanda Başkent'imizi dünya başkenti yapacağız. Projesi olmayan adam aday yönetmemeli. Öyle eserler yapacağız ki bu şehrin makus talihini değiştireceğiz. İnsanların ziyarete geldiği şehir olacak, Ankara" dedi.
ALTINOK: ÜLKÜCÜLER SEÇİM OTOBÜSÜ DEĞİL!
Altınok MHP Etimesgut İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, "Etimesgut! Size Enver Başkanı anlatmayayım. Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medyasındaki manşetini değiştirmiş. Biz milliyetçiyiz demiş. Ülkücüler sanki seçim otobüsü." İfadelerini kullandı.
"5 YILDA BİR HAYVAN BARINAĞINI BİTİREMEDİ"
AK Parti Etimesgut İlçe başkanlığında yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'ın vadettiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Altınok, "Verdiği sözlerin yüzde 90'ı tutmayan bir Belediye Başkanı var başkente 5 yılda bir hayvan barınağı yapamayan Belediye Başkanı var ilk 3 yılda köpek kulübesi yapamayan bir Belediye Başkanı var. Halkın arasında olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sokakta bir çocuğu sevmeyen, bir yaşının hatırını sormayan, bir hanım kardeşimize merhaba demeyen sanal ve yavaş bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ne yapacağız otuz bir Mart'ta? Sanal ve yavaş döneme hep beraber son vereceğiz." şeklinde konuştu.
"CUMHUR İTTİFAKI ZAFER ALACAK"
31 Mart'ta kazanılacak seçimin tüm Ankaralıların zaferi olacağını dile getiren Turgut Altınok, "31 Mart akşamı inşallah Büyükşehiri kazanacağız. Kazanmak derken tabii nefsi değil. 31 Mart akşamını Cumhur İttifakımızın başarısıyla taçlandıracağız. Oy vermeyenleri ikna edelim. Başarı hepimizin, zafer hepimizin... Biz de sizleri mahcup etmeyeceğiz. 'İyi ki oy vermişiz' diyeceksiniz. Zafer inananlarındır. Durmak yok, yola devam... Füze gibi, ok gibi devam inşallah." diyerek destek istedi.
"DUR DURAK DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"
Cumhur ittifakının her kesimden oy alabileceğini de kaydeden Altınok, " Enver Başkan AK Parti'nin de adayıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayıdır. Cumhur İttifakı'nda adayıdır. Öyle olunca sahip çıkacağız birbirimize. Bize, birbirimize ve kendimize sahip çıkacağız. Etimesgut'umuza sahip çıkacağız. Öyle olunca Etimesgut şu an 616 bin nüfusuyla Ankara'mızın tercih edile yaşanılabilir bir ilçesi haline gelmiştir. Mevlana'nın dediği gibi, bunu özellikle söylüyorum. Ne diyor? ' Cancağızım dün dünde kaldığı, bugün yeni şeyler söylemek gerek.' Tam birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yani gece demeden, gündüz demeden, dur durak demeden çalışmalıyız. Küsenlerimiz varsa, darılanlarımız varsa, kırdıklarımız varsa oluyor bazen. Yahu diyor işte ben elimi uzattım o beni görmedi. Halbuki görmüyorsun. Oluyor. Yani bizim işimiz nefislerimizi ayak altına almak işidir. Şeyh Edebali gibi Osman Gazi gibi. Dolayısıyla herkesi kucaklamalıyız. Bir de başarılı belediye başkanımız var. Belediye başkanları gönüllere girerse her partiden de oy alır onu söyleyeyim. Biz Keçiören'de bunu yaptık." İfadelerini kullandı.