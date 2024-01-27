Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
16:44
Turgut Altınok’tan Ankara'ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı. Bugün, Etimesgut'ta önce AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında buluşan ardından Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen Turgut Altınok, projelerini anlattı. Metro müjdesi veren Turgut Altınok, "Havaalanı metrosunu Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Bağlıca'ya metroyu getireceğiz" ifadelerini kullandı.