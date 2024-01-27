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Haberler Galeri Turgut Altınok’tan Ankara'ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 16:44

Turgut Altınok’tan Ankara'ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı. Bugün, Etimesgut'ta önce AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında buluşan ardından Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen Turgut Altınok, projelerini anlattı. Metro müjdesi veren Turgut Altınok, "Havaalanı metrosunu Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Bağlıca'ya metroyu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış gezerek birebir vatandaşlarla temas kuran Altınok bu sabah Etimesgut'ta ittifak toplantısına katıldı. Altınok öğle yemeğinde ise Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi.

Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada açıklamalarda bulunan Altınok, "Biz tabii bir Ankara çocuğu olarak Etimesgut'u da iyi biliyoruz. Etimesgut Ankara'mızın Yenimahalle'den ayrılan ilçelerinden köyken Etimesgut köyüyken sonra Yenimahalle'ye bağlı bir nahiyeyken daha sonra belediye oldu. Ama bir gecekondu köyünden, gecekondulaşan bir ilçeden Etimesgut bugün 616 bin nüfusuyla birçok vilayetimizden daha büyük bir ilçe. 31 Mart Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını desteklerinizle, gayretlerinizle aldıktan sonra Etimesgut'ta hizmetler daha da hızlı bir şekilde her köşesinde hissedilecek" dedi.

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Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

"İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA AYRIMCILIK YAPILDI"

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçe belediyeleri arasında ayrımcılık yaptığını belirten Altınok, "Etimesgut Belediye Başkanımız burada. Bize tamamen ayrımcılık yaptın. Bizleri engelledin. Daha önceki belediye başkanlarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bütün makineleri aldın. Hepsini çektin. Belediyeler arasında ayrımcılık yaptın. Fakat biz bu ayrımcılığı yapmayacağız. Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız.

Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

Bütün Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle dolatacağız Rabbim nasip ederse. Sadece Turgut Altınok değil, Enver Demirel değil, Etimesgut'a da hepiniz aday Ankara'ya da hepiniz adaysınız. Öyle çalışacağız inşallah. Gelin hep beraber 31 Mart'ta bir destan yazalım inşallah. Hazır mıyız bu destanı yazmaya? Biz gece gündüz hazırız inşallah. Herkes mutlu olacak bu şehirde" şeklinde konuştu.

Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

"HEM BÜYÜK PROJE YAPACAĞIZ HEM SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Büyük projelerle birlikte sosyal belediyecilik yapacaklarını belirten Altınok, "Belediye başkanı şehrin 5 yılını yönetmez. Belediye başkanı şehrin geleceğini de yönetir aynı zamanda. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. 5 yılı boş, yok. Diyor, 'bizim mega projemiz yok, bizim büyük projemiz yok.' diyor. Değerli hemşerilerim, burası Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Başkenti yöneten belediye başkanı diyor ki 'benim başkente değer katacak bir tane vizyon projem yok' diyor. Kendisi söylüyor, ben söylemiyorum.

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