Turgut Altınok’tan Ankara’ya metro müjdesi: Bizimki lafta değil gerçekte olur!

Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada açıklamalarda bulunan Altınok, "Biz tabii bir Ankara çocuğu olarak Etimesgut'u da iyi biliyoruz. Etimesgut Ankara'mızın Yenimahalle'den ayrılan ilçelerinden köyken Etimesgut köyüyken sonra Yenimahalle'ye bağlı bir nahiyeyken daha sonra belediye oldu. Ama bir gecekondu köyünden, gecekondulaşan bir ilçeden Etimesgut bugün 616 bin nüfusuyla birçok vilayetimizden daha büyük bir ilçe. 31 Mart Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını desteklerinizle, gayretlerinizle aldıktan sonra Etimesgut'ta hizmetler daha da hızlı bir şekilde her köşesinde hissedilecek" dedi.