MHP Lideri Bahçeli: CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri kapsamında, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı mitingde açıklamalarda bulunuyor.Mersin her şeyden evvel tarih, kültür, tarım ve ticaret kentidir. Ayrıca Mersin kardeşliğin timsalidir."İttifak ortaklarına bedel ödeyen, sürekli şaibelerle anılan bir belediye karşımızdadır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir."İnanıyorum ki Mersin, kamburlarından kurtulacak. Ayakbağlarını söküp atacak. Yalan belediyeciliğin 63 günlük ömrü kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü.Mersin, gücüne güç katacak, yükseldikçe yükselecek. Herkesin elinden tutacağız. Bağın, bahçenin, bostanın bereketi olacağız. Mersin'den Antalya'ya kadar otoyollarının tünellerini tamamlayıp Toroslar'ın iki yakasını kenetleyeceğiz."Önümüzdeki beş yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Mersin'i daha da büyütmek, geliştirmek arzusundayız. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarına, Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'dır."

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin'i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.