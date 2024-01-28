SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber’de! İstanbul’a dev projelerini açıklıyor

"GÜNDEMİMİZ İSTANBUL OLACAK"

Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun.

Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız. Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.