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Giriş Tarihi: 28.1.2024 20:03 Son Güncelleme: 28.1.2024 20:23

SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de! İstanbul'a dev projelerini açıklıyor

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, A Haber'de İstanbul'a yapılacak projelerin detaylarını açıklıyor.

SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber’de! İstanbul’a dev projelerini açıklıyor

Son dakika haberine göre; Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de yerel seçim özel programının canlı yayın konuğu oldu. Gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Kurum, İstanbul'a yapılacak dev projelerin de detaylarını açıklıyor.

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Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

KİLİSEDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Kiliseye saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum. Rahiple ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz.

"İSTANBUL'UN BİRÇOK SORUNU VAR"

İstanbul'un birçok sorunu var. İstanbullular, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu değiller. Trafik karmaşası, deprem tedirginliği, yeşilin artmaması, sosyal yardımlardaki adaletsizlikler... Vatandaş oldukça rahatsız. Yapmış olduğumuz tespitler, İstanbul'un sorunlarını net olarak söylüyor. Araştırmalarımızı yaparak projelerimizi önceliklendirdik.

3 AYDA 180 BİN KONUT

Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık.

"GÜNDEMİMİZ İSTANBUL OLACAK"

Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun.

Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız. Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.

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SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de! İstanbul'a dev projelerini açıklıyor
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