İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan A Haber'e önemli açıklamalar
Son dakika haberi: Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, A Haber'de İstanbul'a yapılacak projelerin detaylarını açıkladı.
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