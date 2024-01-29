Enkazdan yeni hayata...

ODTÜ Fizik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Ahmet Büyüksakallı 6 Şubat deprem felaketini Kahramanmaraş'ta ailesiyle yaşadı. Kahramanmaraş merkezdeki 6 katlı apartman depremle birlikte enkaza döndü. 7 kişilik aile en küçük kardeş Kevser'i kaybetti. Anne, baba ve ablalar da yaralandı. Ahmet, depremin 2'inci günü göçük altından kurtarılabildi. Bacağı kolonun altında kalmıştı.Ahmet, o korkunç dakikaları şöyle anlatıyor: Rüya alemindeydim sanki. Ama bir yandan da bacağımı hiç hisetmiyordum. Öldüm sandım... Kurtarıldıktan sonra devletin seferberliği ile askeri uçakla İstanbul'daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyen Ahmet, 40 gün yoğun bakımda kaldı. Ahmet, "Ağır yaralı olarak götürülmüşüm İstanbul'a. Sol bacağımın paramparça olmuş. Doktorlar babama 'oğlunuzun bacağını keseceğiz' demişler. Tam bacağım kesilecekken, yapılan tetkiklerde kök hücre nakli için uygun bir hasta olduğum anlaşıldı. Bu nakille bacağımı kaybetmekten son anda kurtarıldım. 3 hafta sonra adım atmaya başladım. İnanılmaz bir şeydi. Bacağımı kaybedeceğim, bir daha hiç eskisi gibi yürüyemeyeceğim derken, yürümeye başladım. Çok sevdiğim okuluma geri döndüm" dedi.Yüzme Antrenörü Ökkeş Kürşat Kahveci (27) de deprem sırasında Kahramanmaraş'taydı. Güreşte de milli sporcumuz olan spor akademisi mezunu Kürşat felakette ailesini kaybetti. 10 saat sonra tonlarca enkazın altından kurtarıldığını söyleyen Kürşat, o anları şöyle anlatıyor: Bir anda dünyamız karardı. 'Anne, baba' diye bağırdım. Kimse ses vermedi. Beni oradan çıkardıktan sonra askeri uçakla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletmişler. 3 ay yoğun bakımda kalmışım. Sağ kolum kolonun altında kaldığı için ağır yaralandı.Kolumu hiç hissetmiyordum" dedi. "Ailemi kaybettiğim yetmezmiş gibi kolumu da keseceklerdi" diyen Kürşat, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Benden 3 kez kolumu keseceklerine dair izin alındı. Ama doktorlar, kolumu kaybetmemem için tüm tedavileri deniyordu. En son 'kök hücre nakli yapacağız' dediler. Kolumu bu dünyada bile çok az merkezde yapılabilen nakille yeniden geri kazandım. Kolsuz bir yüzme antrerönü ya da güreşçi nasıl olurdu ki. Nakilden 20 gün sonra kolumu hissetmeye başladım. Kıpırdanmalar başladı. Şimdi yüzde 85 kolumu kulanabiliyorum" dedi.: Buiki gencimizin tonlarca enkaz altındakalmalarına bağlı olarak o kadarçok doku kayıpları ve damar hasarlarıvardı ki kök hücre nakliyle birininkolunu, diğerinin bacağınıkurtardık. Kurtarılmaları mucizeydi.Biz de onlarla birliktemucizeyi yaşadık. Ülkemizkök hücre nakillerindedünyada 5'incisırada. Kökhücre nakli kordon kanından üretilenkök hücreler ile yapılabiliyor.Kök hücreler bu hastalanmış ya dahasar görmüş hücreler yerine sağlıklıve işlevsel hücreler oluşturmakiçin kullanılırlar. Organ nakline benziyor.Tek farkı organ yerine hücreninnakledilmesi. 3 ya da 6 kez uygulanabiliyor.En çok ağır Kovid vakaları olmaküzere hastanemizde 110 kişiye kökhücre nakli yaptık. Nakil için komitehastaları detaylı bir şekildedeğerlendiriliyor. Ardından dabu komitenin raporları SağlıkBakanlığı'na gönderiliyor.Bakanlığın izni doğrultundada nakil gerçekleştiriliyor.