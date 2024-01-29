Işıl ışıl bir eser daha bugün hizmete alınıyor

İstanbulHavalimanı metrosunun Gayrettepe istasyonu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor" mesajını paylaştı. İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaatına başlanan (2016) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe- Kağıthane metro hattı tamamlandı. 3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıktı.Gayrettepe İstasyonu 72 metre ile hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip. Bu istasyonunun inşası için 66 bin 577 metreküp beton kullanıldı. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa edildi. İstasyonun hizmete açılmasıyla birlikte havalimanı metro hattı Metrobüs ve M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuyla entegre olması sağlanacak. Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak.Metro araçları açısından saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılıyor. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla Aselsan ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattında yer alıyor. Aynı zamanda metro hattının tasarım harikası olduğunu söyleniyor.Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı. Türk Mühendis ve işçilerinin büyük gayreti sayesinde kazı hızında dünya rekoru sahibi olan metro hattı günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekoru kırdı.Taksim - İstanbul Havalimanı 41dakikaGayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaGöktürk - Mahmutbey 38 dakikaTekstilkent - İstanbul Havalimanı 45 dakikaTaksim - İstanbul Havalimanı 41 dakikaTaksim - Göktürk arası 26 dakika4. Levent - İstanbul Havalimanı 35 dakikaİSTANBUL Havalimanı-Kâğıthane etabı 22 Ocak 2023'te açılmıştı. Kargo Terminali, İstanbul Havalimanı, Terminal-2, İhsaniye, Göktürk, Hasdal, Kemerburgaz, Kâğıthane istasyonları olmak üzere 8 istasyonda hizmet verildi. Açılıştan itibaren 5,15 milyon yolcu taşındı. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcuya hizmet verildi.