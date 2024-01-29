İstanbul’a dev bir hizmet daha! Açılışını Başkan Erdoğan yapıyor

İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaatına başlanan (2016) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonu olan Gayrettepe- Kağıthane metro hattı tamamlandı.

3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabının tamamlanmasıyla hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümünün açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

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"TAKSİM İLE HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bugün bu hattı, Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak için bir aradayız. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 km'ye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Mesafe 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İHL arası 45 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya inecektir. Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız. Belediye başkanlığımdan tutun sonra hükümete geldik ve hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak nasıl bu yolları, hızlı tren hatlarını yüksek hızlı tren hatlarını yaptıysak aynı şekilde İstanbulumuza da bunu yaptık. Birileri de hafriyatla ne yaptılar, kim olduğunu biliyorsunuz. Esasen raylı sistem projelerinde en önemli konulardan birisi hattın beyni diyebileceğimiz sinyalizasyon sistemidir. Aselsan-TÜBİTAK'la bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz.

"HER KONUDA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ"

Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar süreçleri kendi yerli mühendislik ve tasarımımızla gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede yerli milli projelerin payının artırılmasına ağırlık vereceğiz. Her konuda tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar azimle çalışacağız.

"İSTANBUL'UN YÜKÜ HAFİFLEYECEK"



Bu metro hattımızın açılmasıyla birlikte İstanbul'un yükü hafifleyecek.

Bizler 2 günü birbirine eşit olan ziyandadır anlayışına sahip inancın mensuplarıyız. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir. Şehirlerin ihtiyaçlarını gidermeyi ana vazifemiz olarak görüyoruz. Millete efendilik olmaz, hizmetkarlık olur.



Kimin ne dediğine bakmadan şehirlerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi ana vazife olarak görüyoruz. Siyasette de parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektir. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlıyoruz

"KİBİRLİ DAVRANAN SİYASETTE KAYBEDER"



Millete tepeden bakanlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı bunları da göreceğiz. Zorluklara aldırmadan sorunları gözümüzde büyütmeden Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda yürümeyi sürdürüyoruz. İstanbul bugün mevcut durumdan çok daha kötüye gitmediyse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdandır.