Son dakika haberi... CHP'de eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı en kritik bölgelerde bile aday açıklamadı. Ekrem İmamoğlu'nun aday seçiminde baskın rol oynaması nedeniyle 'kardeş gibiyiz' diyen ikili arasında gerilim tırmandı.
TUNÇ SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ!
Gerilimin en yoğun yaşandığı bölgelerin başında ise İzmir adaylığı geliyordu. Bugün alınan karar ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut başkan Tunç Soyer aday gösterilmedi. Soyer'in yerine; İzmir-Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Büyükşehir'e aday gösterildi.
ÖZEL YETKİ İSTEDİ, RET YEDİ!
Kadıköy ve Çankaya gibi bölgelerde hala aday açıklayamayan Özgür Özel, PM'den adayları belirleme konusunda özel yetki almak için kolları sıvadı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu PM'nin özel yetki vermeyişi karşısında şoka uğradı. Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sahalara inin bize destek olun" ricası da olumsuz karşılık alan Özel, iyice köşeye sıkıştı.
KADIKÖY VE ÇANKAYA HALA BELİRSİZ!
Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adayları kararlaştırıldı. Ancak Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için adayları hala açıklanmamış oluşu, partideki krizin kanıtı nitelikte.