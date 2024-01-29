ÖZEL YETKİ İSTEDİ, RET YEDİ!

Kadıköy ve Çankaya gibi bölgelerde hala aday açıklayamayan Özgür Özel, PM'den adayları belirleme konusunda özel yetki almak için kolları sıvadı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu PM'nin özel yetki vermeyişi karşısında şoka uğradı. Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sahalara inin bize destek olun" ricası da olumsuz karşılık alan Özel, iyice köşeye sıkıştı.

KADIKÖY VE ÇANKAYA HALA BELİRSİZ!

Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adayları kararlaştırıldı. Ancak Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için adayları hala açıklanmamış oluşu, partideki krizin kanıtı nitelikte.