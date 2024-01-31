Villaları şehitlerin mezarı üstüne diktiler

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Büyükçekmece Gölü manzaralı 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık villaların bulunduğu inşaat alanında 2022'de 4 cesede ait kemik ve eşyaların bulunduğu öğrenildi.İnşaat alanında ayrıca çıkan tarihi eserler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce inşaatın durdurma kararı verildiği öğrenildi.Kurul'un 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği toplantıda aldığı kararda, İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün inşaat alanıyla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti.Alanın Balkan Savaşlarının yaşandığı Çatalca savunma hattı etki alanında olduğu değerlendirildi. Ayrıca bu alanın kuzeyindeki Çatalca'nın Yazlık Köyü sınırında yer alan Alaiye Şehitliği olarak adlandırılan yerde yapılan kazılarla benzer nitelikte bulgular elde edildiği vurgulandı."Kemiklerin Osmanlı askerlerine ait olabileceği" kaydedilen raporla beraber kararda, çalışmaların durdurulması gerektiğinin altı çizildi.Ancak buna rağmen, belediyenin inşaata devam edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada geçtiğimiz haftalarda, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdürrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile müteahhit Ali Gül tutuklandı. Serbest bırakılan 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Villaların, temeli olmadan forekazık çakılmadan, kum ve kömür karışımı zemin üzerine inşa edildiği ortaya çıkmıştı.