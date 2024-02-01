AK Parti ABB adayı Turgut Altınok: “Ankara’nın 5 yılı daha heba olmasın”





Bu duvardaki her resimleri de kaç lira biliyor musunuz? En azını söylüyorum, 1 milyonla 1,5 milyon en azı. Neredeyse Ankara'da duvar kalmamış. Kalmamış da bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sadece duvarlara harcanan para 750 milyon lira sevgili Ankaralılar. Sosyal medya, troller, fenomenler, inanın bakın 5 yıla milyarlar harcandı. Bu nasıl bir paradır biliyor musunuz? Polatlı'ya gittik, Polatlı'ya 5 yıldır su gelmemiş. Çıkmış diyor ki rakibimin haberi yok, Polatlı'ya su geldi. Sonra dedi ki uyardılar, su geldi ama boruları büyük olduğu için su dolmadı daha. Dün de diyor ki "su Polatlı'ya Şubat ayında gelecek" dedi.

"5 BUÇUK MİLYARLIK GAYRİMENKUL SATMIŞTIR BUNLAR HEP RESMİ RAKAMLAR"

Değerli kardeşlerim, Ankara kadim bir başkent, Ankara milli mücadelenin merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'mız, biraz önce genel başkan yardımcımız söyledi. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Sadece şunu hatırlamıştır. 5 yıldan 5 yıla seçim gelirken Keçiören'de 5 sefer "ben Türk milliyetçisiyim" demiştir. Fakat görev yaptığı 5 yılda Türk milliyetçiliği adına, Türk dünyası adına, bir tane faaliyet yapmamıştır ve cesaret de edememiştir buna. Yani seçimden seçime "ben Türk milliyetçisiyim" diyor. Ne diyor Atatürk? "Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür" diyor. Vatanını seven çok çalışacak, ülkesini seven çok çalışacak. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetmiştir mevcut belediye başkanı.