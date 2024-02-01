Akşener: Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane’dir

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li belediyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara'da seçim afişlerini billboardlara astırmamasına isyan etti. Korkutma taktiğiyle ilgili şirket tarafından afişlerin asılmasına izin verilmediğini dile getiren Akşener, "İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. 'Bunları asmayacaksınız' denmiş. Üstelik sadece İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eşbaşkanlık deyince alınıyorlar" dedi. Akşener, "Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaret edemeyişini anımsatan Akşener, "Biz bu şirkete telefon açan fevkalade cabbar arkadaşları, kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Meğer ana muhalefet partisi bizden çok rahatsızmış" şeklinde konuştu.