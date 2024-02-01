‘İlçe’ mesaisi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyanname açıklama toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde kurmayları ile bir araya geldi. İlçe adayları için de il belediye başkan adaylarında olduğu gibi ince eleyip sık dokuyan Erdoğan, önceki gün geç saatlere kadar ilçe mesaisi yaptı. Her adayın CV'si ekrana yansıtılarak avantaj ve dezavantajları masaya yatırılıyor. Erdoğan zaman zaman il başkanını da arayarak görüşünü alıyor.Erdoğan, tüm belediye başkan adaylarını en kısa sürede tanıtıp tam saha çalışmasına ağırlık vermek istiyor. Titiz çalışmalar neticesinde büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarında sona gelindi. 51 ildeki ilçe belediye başkan adayının önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bursa ilçe adaylarını tanıtacak. Genel başkanvekilleri ve yardımcıları da yarından itibaren başta Erzurum olmak üzere büyükşehirlerin ilçe aday tanıtım toplantısına katılacak.AK Parti'de seçim beyannamesinin ardından sıra projelerin yarışmasına geldi. Vatandaşın acil sorunlarına akılcı çözümler üretilecek. Hayata dokunan, yaşamı kolaylaştıran projeler kamuoyu ile paylaşılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum proje lansmanını tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ise 13 Şubat'ta lansman düzenleyecek. Başkent Ankara'nın projelerinin de önümüzdeki günlerde tanıtılması öngörülüyor.AK Parti seçim beyannamesi ile 81 ile yapılması planlanan projelerin çerçevesini belirledi. Belediye başkan adaylarının açıklayacağı projeler, 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. AK Parti, seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak. Projeler, meydanlarda ve ekranlarda tanıtılacak.