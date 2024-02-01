‘Özel, DEM’in çaycısı oldu’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Özel'in, DEM'in çaycılığına soyunduğunu söyleyen Büyükataman, "Geçmişte zillet ittifakı ile bir araya gelip boylarının ölçüsünü alanların bugün aynı zilleti farklı isimle ambalajlayıp 'Türkiye İttifakı' diye karşımıza çıkarması en hafif tabirle vasatlık. Bir bardak DEM'li çaya hem CHP'yi hem Türkiye'yi peşkeş çekenlerin Cumhur İttifakı'na dil uzatmaya boyları yetmez, yetmeyecek" ifadelerine yer verdi.