CHP için İstanbul’da artık yol bitmiştir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı. Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Güngören'de yıkılan ne varsa ayağa kaldıracağız" dedi. İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirten Kurum, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir" şeklinde konuştu.Güngören'de esnaf ziyaretinde bulunan Kurum, AK Nokta'da vatandaşlara hitap etti. Kurum, "Görüyorsunuz, 5 yıldır aynı türküyü çalıyorlar, aynı türküyü söylüyorlar. İstanbul'un gündeminde olmayan konuları farklı siyasi gündemlerle İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar çünkü İstanbul'u gelecekleri için bir basamak olarak görüyorlar. İstanbul basamak olmaz. İstanbul, bu ülkenin kalbidir, lokomotif şehridir" dedi.Kurum, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen Mahalle Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada da Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programıyla heyecanlarını aksiyon ve projelerle birleştirdiklerini söyledi. Kurum, "İstanbullular artık CHP'li yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir" ifadelerini kullandı.Murat Kurum, Haznedar'daki pazar ziyaretinde, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Pazarcı önlüğü giyerek tezgâha geçen Kurum, esnafın satışına yardım etti. Ulaşımdan şikâyet eden bir vatandaşı dinleyen Kurum, "31 Mart'tan sonra bu sorunların hepsini halledeceğiz" dedi.Bağcılar'daki programı sırasında Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefonla salondakilere seslenen Erdoğan, "Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Yaptığınız toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. Ben Murat başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir" diye konuştu.