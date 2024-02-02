Haberler Gündem Haberleri Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi’nin katili eski ortağı çıktı
Giriş Tarihi: 2.2.2024 14:05 Son Güncelleme: 2.2.2024 14:17

Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi’nin katili eski ortağı çıktı

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların Çelebi’nin eski ortakları olduğu öğrenildi. Öte yandan Çelebi’ye 9 kurşunun isabet ettiği ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi’nin katili eski ortağı çıktı

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video

SALDIRGANLAR ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırı esnasında araç içerisindeki Çelebi'ye 9 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların ise Çelebi'nin eski ortakları işletmeci C.K. ve R.K. olduğu tespit edildi.

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Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi’nin katili eski ortağı çıktı
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