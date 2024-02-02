Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi’nin katili eski ortağı çıktı

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video

SALDIRGANLAR ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Silahlı saldırı esnasında araç içerisindeki Çelebi'ye 9 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların ise Çelebi'nin eski ortakları işletmeci C.K. ve R.K. olduğu tespit edildi.