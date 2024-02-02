Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video
Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane?de silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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