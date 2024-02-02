SON DAKİKA | Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: "Alev Alatlı, bizlere çok ciddi bir külliyat bıraktı" | Video

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de Alatlı'yı anlattı:

Kızıltaş, "Türkiye'nin ve hatta dünyanın ve özellikle mazlum coğrafyaların da başı sağ olsun. Çünkü Alev Alatlı kültür sanat edebiyat sahasının da dışında düşünce sahasında oldukça önemli bir insandı. Türkiye'nin son 30-40 yılında belki bir takım düşüncelerin yerli ve milli düşüncenin derlenip toparlanmasında dokunmasında oluşturulmasında insanlara yayılmasında gerek eserleri gerek yaptığı bir takım konuşmalarla çok önemli birisiydi." ifadelerini kullandı.