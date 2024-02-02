SON DAKİKA | Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberi... Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelerini kullandı:
Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım.
Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun.
Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.
SON DAKİKA! Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video
Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar.
Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi.
Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: "Alev Alatlı, bizlere çok ciddi bir külliyat bıraktı" | Video
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de Alatlı'yı anlattı:
Kızıltaş, "Türkiye'nin ve hatta dünyanın ve özellikle mazlum coğrafyaların da başı sağ olsun. Çünkü Alev Alatlı kültür sanat edebiyat sahasının da dışında düşünce sahasında oldukça önemli bir insandı. Türkiye'nin son 30-40 yılında belki bir takım düşüncelerin yerli ve milli düşüncenin derlenip toparlanmasında dokunmasında oluşturulmasında insanlara yayılmasında gerek eserleri gerek yaptığı bir takım konuşmalarla çok önemli birisiydi." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Allah rahmet eylesin. Üzücü bir haber aldık. Sağlığını hem sayın bakanımız hem biz yakinen takip ediyorduk. O bizim için bir ablaydı. Bir entelektüeldi. Kendisiyle çok farklı konularda uzun uzun sohbet etme şansı elde etmiştik.
Bakan Tekin: "Alev Alatlı'nın ürettiklerini gelecek nesillere aktarmalıyız" | Video
Eğitim açısından çok önemli katma değerler bir insandı. Alev Alatlı'yı gelecek nesillere aktarmalıyız.