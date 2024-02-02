Bakan Tekin: "Alev Alatlı'nın ürettiklerini gelecek nesillere aktarmalıyız" | Video

Bir süredir tedavi altında olan yazar Alev Alatlı, hastanede hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Alev Alatlı için üzüntülerini belirtti.