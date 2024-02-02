Yine CHP’li belediye, yine ağaç katliamı: Kepçeyle ağaç söktüler ‘taşıyoruz’ diye katlettiler

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi yine ağaç katliamına imza attı. Belediye bölgede, parke taş depolama alanı yapma iddiasıyla onlarca zeytin ve mandalina ağacını söküp başka yere dikmek varken katletti. Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen belediye ekipleri önceki gün, Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin bulunduğu alanın karşısındaki arazide yer alan zeytin ve mandalina ağaçları, iş makineleri aracılığıyla yerle bir edildi. İddiaya göre temizlenen alan, parkbahçe atıkları ve molozlarla doldurulmaya başlandı.Alanın etrafındaki yürüyüş yolunda sabahları spor yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. 'Ağaçlar katledilmesin' diye günlerdir mücadele verdiklerini belirten çevre sakinleri, "Ne yaptıysak olmadı. Bütün itirazlarımıza rağmen belediye bildiğini okuyup iş makineleriyle ağaçları katletti. Bize ağaçların başka yere dikileceğini, taşınacağını söylüyorlar. Kepçe ile ağaç mı sökülür. Sökmek değil resmen kırıp katlediyorlar. Derdimizi anlatacak bir tane yetkili bulamadık. Her seferinde basmakalıp cevaplarla bizi başlarından savdılar" diye konuştu.Çevre sakinleri, "Belediyeye ait çöp kamyonları mesai bitimi buraya park ediliyor. Burada kirli kamyonlar tazyikli suyla yıkanıp pis sular dereye akıtılıyor. Bu da havaların ısınması ile birlikte pis koku ve sineğe sebep oluyor. Bu yetmezmiş gibi gelip bir de insanların gözlerinin içine baka baka güzelim zeytin ve mandalina ağaçlarını katlettiler. Önümüzde seçim var. Günlerdir yüzümüze bakmayanlar, şikâyetlerimizi görmezden gelenler yarın gelip bizden hangi yüzle oy isteyecekler. Yazıklar olsun!" dedi."Görev tanımları arasında yeşil dokuyu koruyup çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturacak eylemlere karşı mücadele etmek olan belediye, Narlıdere'de bizzat çevre ve doğa katliamına imza atıyor. Üstelik bunu da halka karşı, bölgede yaşayan insanların gözünün içine baka baka yapıyor" diyen bölge sakinleri çevre katliamının bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.