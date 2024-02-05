7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe- Kilit Harekâtı bölgelerinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği. Bakanlık açıklamasında, "Nerede olurlarsa olsunlar teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.Öte yandan bölücü terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.