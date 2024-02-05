İşte Bursa’yı bekleyen vizyon projeler! Alinur Aktaş SABAH’a anlattı: “Birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm”





Bursa her yıl nüfusu 50-60 Bin artan bir kent. Sanayileşen ve milli gururumuz TOGG ve diğer önemli otomobil markalarını bünyesinde barındıran bir kent. Aynı zamanda Bursa bir tekstil, makine ve kimya şehri. Dolayısıyla bu çeşitlilik Bursa'yı cazip kılıyor. Diğer yandan yeşil ile özdeşleşmiş bir şehirden bahsediyoruz.