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Giriş Tarihi: 7.2.2024

FETÖ’nün 7 Şubat kumpası üzerinden 12 yıl geçti: Erdoğan, geç girdiği ameliyatla kumpası bozdu

FETÖ’nün ilk kalkışma hamlesi olan MİT kumpası, Erdoğan’ın değişen ameliyat programıyla bozuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti. MİT'i, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle girişilen kumpasta, Fidan, o tarihte Başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı gün ifadeye çağrıldı.




Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Fidan ve MİT görevlileri, soruşturmaya direnerek savcıların çağrılarına hiçbir zaman yanıt vermedi. Erdoğan'ın ameliyat saatinin değişmesi ile birlikte süreç tersine dönerek FETÖ'nün amacına ulaşması engellendi. 2020 yılında başlayan dava süreci ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak devam ediyor.
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FETÖ’nün 7 Şubat kumpası üzerinden 12 yıl geçti: Erdoğan, geç girdiği ameliyatla kumpası bozdu
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