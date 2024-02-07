Saldırgan genci övmüştü: Fatih Altaylı’nın 2 yıla kadar hapsi istendi

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, "Eline sağlık" paylaşımının saldırıda bulunan şahsa ve eylemine yönelik olduğu değerlendirildi. Ayrıca benzer tarzda mitinglerin suç tarihinden sonra da farklı illerde yapılmaya devam ettiği ve mitinglerin güncellik değerini yitirmediği, şüphelinin övücü mahiyette paylaşımda bulunarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İDDİANAME İLK OLARAK İADE EDİLDİ

İddianameyi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delillerin toplanmaması nedeniyle iade etti. Savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme ayrıca Altaylı'nın 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.