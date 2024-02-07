Saldırgan genci övmüştü: Fatih Altaylı’nın 2 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı Ege Akersoy'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı yapmıştı. Tepkilerin ardından Altaylı paylaşımını kaldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Altaylı hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan re sen soruşturma başlatmıştı. Fatih Altaylı, şüpheli sıfatıyla 5 Ocak'ta savcılığa ifade vermiş hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yoğun şekilde katılım gösterdiği "Şehitlerimize Akersoy'a yönelik sosyal medya üzerinden destek mahiyette övücü nitelikte paylaşımların yapıldığı anlatıldı.
KAMU DÜZENİ AÇISINDAN AÇIK VE YAKIN BİR TEHLİKENİN ORTAYA ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ
İddianamede, şüpheli Fatih Altaylı'nın da Twitter üzerinden 1 Ocak 2024 tarihinde "Eline sağlık" şeklinde aynı gün, aynı saatte paylaşımda bulunduğu, bu kapsamda kamuoyunun yakın şekilde bir çok vatandaşımızın takip ettiği, insani İslami ve milli bilinçli düzenlenen saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleşen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtildi.
SOSYAL DENEY SAVUNMASI
Fatih Altaylı'nın ifadesinde olay günü bir arkadaşıyla otururken meydana gelen olayla ilgili arkadaşına "Şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak" diyerek "Eline sağlık" tweetini attığı, bu paylaşımı yapmasındaki amacın aslında bir sosyal deney yapmak olduğunu beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğine yer verildi. İddianamede ayrıca Altaylı hakkında 24 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingine" katılan vatandaşları hedef alan aşağılama şeklindeki eylemi nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve birçok vatandaşın konuya ilişkin şikayetçi olduğu belirtildi.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, "Eline sağlık" paylaşımının saldırıda bulunan şahsa ve eylemine yönelik olduğu değerlendirildi. Ayrıca benzer tarzda mitinglerin suç tarihinden sonra da farklı illerde yapılmaya devam ettiği ve mitinglerin güncellik değerini yitirmediği, şüphelinin övücü mahiyette paylaşımda bulunarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İDDİANAME İLK OLARAK İADE EDİLDİ
İddianameyi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delillerin toplanmaması nedeniyle iade etti. Savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına karar verdi.
ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI
Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme ayrıca Altaylı'nın 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.