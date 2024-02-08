Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde ’Kalkan-11’ operasyonu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanırken 22'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu; 123 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI 50 KİŞİ TUTUKLANDI
Organizatörlerden; 50'si tutuklanırken 22'si hakkında adli kontrol kararı 25'nin de adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.
İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERİLMEYECEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-11" Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣'si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣'si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/phDaQuyKcm