Video Yaşam Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video
Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video

Kalkan-11 operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video

08.02.2024 | 09:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısı yakalandığını açıkladı.

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