Kandil emretti Başak Demirtaş çekildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEMParti), yapılan görüşmenin ardından alınan ortak karar sonucu Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul için aday adayı olarak ismi geçenlerin partiye güç verdiği ve adaylık için en çok Başak Demirtaş'ın isminin öne çıkartıldığı" belirtilerek, "Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.Değerlendirmelere göre DEM Parti'nin yerel seçimler kapsamında İstanbul'da nasıl bir tutum sergileyeceğine Kandil'in talimatları yön veriyor.DEM, bu süreçte CHP ile yürüttüğü pazarlık kapsamında daha fazla pay koparmak için daha önce yoğun görüşme trafiğinde bulunmuştu.DEM Parti'nin CHP ile Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar belediye başkanlıkları üzerinden pazarlık yaptığı ancak anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı konusundaki başvurusu da bu anlaşmazlık sonrasında geldi. Ancak Kandil'in "ittifak" çağrısının ardından Demirtaş'ın da aday olmayacağı resmen açıklandı.