SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Talimatı verdim" diyerek duyurdu: Sincik'e yeni müjde

Son dakika haberi... Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Kahta ve Sincik ilçesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Sincik'te kendisini bekleyen kalabalığa hitap ederek önemi müjdelerini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Deprem şehirlerimizi yalnız bırakmıyoruz, her fırsatta geliyoruz. Bu defa programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Bizim Sincik'e vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda kalmış bir ilimizdir. Sincik'ten önce yine bir sözümüzü yerine getirmek üzere Kahta ilçemizi ziyaret ettik. Adıyaman'da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdik.

Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'Acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Dünyada 6 Şubat depremleri gibi bir felakete maruz kalıp da tekrar toparlanabilen çok az ülke vardır. Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Şu birlik beraberlik ülkemizin daim birliği beraberliği olsun.

Ülkemizin nüfus ve toprak büyüklüğü bakımında Sincik'in sergilediği haysiyetli duruştan alacağı çok ders var. Kiminin ne dediğine değil Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçmeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz.

Sincik-Malatya karayolu projelendirildi en kısa zamanda burayı da yapacağız. Bakanım burada kendisine talimatı verdim. Ayrıca Sincik-Kahta arası yol çok çok virajlı.